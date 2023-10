St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Herbert Baltes regiert in Beeck

Begleitet wird der neue König während der Pfingstkirmes 2024 von seiner Lebensgefährtin Angelika. Das Königshaus steht an der Straße Am Ring in Beeck. Minister werden Eddy Mertens und Werner Steinke. Brudermeister Karl-Josef Wolters zählte beim Vogelschuss im Beecker Waldstadion zu den ersten Gratulanten.