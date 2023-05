Traditionelle Feier Schützenfest in Arsbeck in den Startlöchern

Die Prunkkirmes in Arsbeck hat in diesem Jahr gleich zwei besondere Jahresmarken. Das 670-jährige Bestehen der St.-Adelgundis-Schützenbruderschaft und das 1070-jährige Bestehen des Ortes Arsbeck. Beide Events werden auch im Rahmen des diesjährigen Bezirksschützenfestes in Arsbeck gefeiert.