Schrofmühle Rickelrath​: Heimatministerin bringt Förderzusage mit​

Rickelrath Ina Scharrenbach besucht die Schrofmühle und lernt die Funktionsweise des historischen Bauwerks kennen. Dort möchte der Rheinische Mühlenverband ein Archiv aufbauen, das der Öffentlichkeit zugänglich sein soll.

Im Anschluss an die Führung war die Heimat- und Denkmalpflege auch Thema der Diskussion mit Mitgliedern des CDU-Kreisvorstandes und der CDU Wegberg mit ihrem Vorsitzenden Marcus Johnen. „Wir haben die Denkmalpflege von 18 Millionen Euro der rot-grünen Regierung 2012 bis 2017 auf 88 Millionen Euro in der nun endenden Legislatur ausgebaut“, sagte Scharrenbach. Und gerade die Heimatförderung sei mit den verschiedenen Fördermöglichkeiten – von vielen kleinen bis hin zu großen Projekten – durch die CDU in NRW ins Leben gerufen worden. „Dies wollen wir mit einer CDU geführten Landesregierung nach der Wahl weiterführen“, so die Ministerin. Die Landtagsabgeordneten konnten bestätigen, dass von diesen Förderprogrammen auch Projekte im Kreis enorm profitierten.