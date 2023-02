Bewerbungen bis 6. März Wegberg sucht Kandidaten für das Amt von Laienrichtern

Im ersten Halbjahr 2023 werden bundesweit die Schöffen und Jugendschöffen für die Amtszeit von 2024 bis 2028 gewählt. Gesucht werden in der Stadt Wegberg insgesamt 13 Frauen und Männer, die am Amtsgericht Erkelenz und Landgericht Mönchengladbach als Vertreter des Volkes an der Rechtsprechung in Strafsachen teilnehmen. Weiterhin sind durch die Stadt Wegberg drei Jugendschöffinnen und zwei Jugendschöffen für das Jugendschöffengericht des Amtsgerichts Mönchengladbach und die Jugendkammer des Landgerichts Mönchengladbach zu benennen.