Das schnelle Netz So läuft der Glasfaserausbau in Wegberg

Die Deutsche Glasfaser konzentriert ihre Ausbaupläne momentan auf die Ortschaften Bissen, Watern, Brunbeck, Arsbeck, Dalheim-Rödgen und Wildenrath. Mehr als 33 Prozent der Bürger hätten sich dort für einen Glasfaseranschluss entschieden, womit die erforderliche Quote für den Ausbau erreicht worden sei, so das Unternehmen. Mit Abschluss der Nachfragebündelung könne nun der Ausbau starten. Deutsche Glasfaser beginnt zunächst mit der Planung der Bauarbeiten – angefangen mit der Festlegung des Standortes für den Hauptverteiler bis hin zur Vorbereitung des Tiefbaus. Der Hauptverteiler bildet das Zentrum des Glasfasernetzes im Ort und ist eines der ersten sichtbaren Zeichen des Ausbaus. Anschließend beginnt der Baupartner mit den Tiefbauarbeiten und verlegt vom Hauptverteiler aus die Glasfaserleitungen. „Fiber to the Home“ (Glasfaser bis ins Haus) – kurz FTTH – hat nach Ansicht von Deutsche Glasfaser als einzige Breitbandtechnik die nötige Leistungsstärke, um die wachsenden Datenvolumen künftig zuverlässig und schnell zu übertragen. „Beim digitalen Umbau in Deutschland kommen wir an einer flächendeckenden Breitbandversorgung nicht vorbei“, so Projektleiterin Serpil Durmaz. „Im ländlichen Raum ist sie wesentlich, damit dieser all seine Vorzüge in der Lebensqualität erhalten und entfalten kann.“