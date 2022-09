„Tribute to Blue Note“ : Scheunenjazz in der Schrofmühle trotzt dem Regen

Rickelrath Der Kulturring Wegberg hatte in Kooperation mit dem Förderverein der Schrofmühle zum zweiten Mal zum Open-Air-Jazz in die Schrofmühle eingeladen. Für den Regen gab es eine Lösung.

(RP) Das Re:union 4tet mit André Spajic am Schlagzeug, Matthias Strucken am Vibraphon, Martin Scholz am Piano und Walfried Böckle am Bass gastierte unter dem Titel „Tribute to Blue Note“ in der Schrofmühle. Wie André Spajic zu Beginn des Konzertes erläuterte, widmet sich die neue CD-Produktion dem großartigen Erbe des Labels „Blue Note“ und wurde zudem inspiriert durch den Dokumentarfilm von Wim Wenders „It must schwing“.