Soziales Engagement in der Corona-Krise : Fußballer des SC Wegberg für Heimatpreis vorgeschlagen

Fußballer Elias Ramächers vom SC Wegberg ist einer der freundlichen, ehrenamtlichen Helfer, die für ältere und vorerkrankte Menschen einkaufen gehen. Foto: Nicole Peters

Wegberg Der SC Wegberg gehörte zu den ersten Vereinen, die sich während der Corona-Krise für ihre Mitmenschen einsetzte. Die jungen Fußballer bieten unter anderem für Risiko-Patienten einen Einkaufservice an.

Wer auf die Internetseite des SC Wegberg geht, der sieht es direkt schwarz auf weiß: Der Fußballverein setzt sich gerade in der schweren Zeit der Corona-Pandemie für die Menschen in der Mühlenstadt ein. Er bietet Wegbergern, die einer Risikogruppe angehören oder aus anderen Gründen nicht einkaufen gehen können, immer noch an, den Weg in den Supermarkt abzunehmen. Mit diesem Service gehörten die Fußballer Ende März zu den Ersten, die öffentlich ihre Hilfe anboten. Geht es nach der Ortsgruppe Wegberg der Partei Die Linke, soll der Verein dafür belohnt werden. Sie schlug ihn sowohl bei der Stadtverwaltung als auch beim Kreis Heinsberg für den Wettbewerb um den Heimatpreis 2020 vor.

Das Land Nordrhein-Westfalen fördert die Preisgelder für die Heimatpreise, die dann durch Gemeinden, Städte und Kreis verliehen werden, um Initiativen zu würdigen, die ihre Heimat stärken. Gefragt sind dabei Beiträge zur Erhaltung von Traditionen, zur Stärkung der Gemeinschaft und zur Bewahrung der lokalen und regionalen Identität. Die 5000 Euro vom Land werden in den Stufen 2500 Euro (Platz 1), 1500 Euro (Platz 2) und 1000 Euro (Platz 3) ausgeschüttet. Vorschläge können bis Ende August eingereicht werden, über die Gewinner entscheidet eine Jury im Herbst.

Geht es nach den Linken, sollte der SC Wegberg auf jeden Fall zu den Preisträgern gehören. „Wir sind der Meinung, dass die Sportler eindrucksvoll aufgezeigt haben, worauf es in unserer Heimat ankommt – nämlich, füreinander da zu sein, egal ob jung oder alt, egal ob krank oder gesund“, heißt es vonseiten der Partei. Zudem habe die Initiative nach außen verdeutlicht, dass sich einer der am stärksten von Corona betroffenen Landkreise in der Republik als starke Gemeinschaft nicht stigmatisieren lasse.