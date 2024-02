Warum kandidiert Sabrina Walleiser? „Wegberg muss familienfreundlicher werden“

Als Hausfrau, Mutter und Reinigungskraft in Teilzeit, so sagt die 43-Jährige, sei sie durch die harte Schule des Lebens gegangen. „Wenn einen das Leben gelehrt hat, weiß man, wie es geht“, ist sie sich sicher. Ihre Zielgruppe seien in erster Linie Frauen. Hausfrauen, Mütter, aber auch junge Familien, die sich in Wegberg an der einen oder anderen Stelle nicht gut aufgehoben fühlen. „Wie kann es sein, dass der Müll junger Familien gewogen wird? Da müssen Pamperstüten her, um sie nicht noch zusätzlich zu belasten.“