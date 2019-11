Runder Tisch in Wegberg : Den Alltag älterer Menschen bereichern

Themen für Ältere: Die Mitglieder des Runden Tisches Senioren beschäftigen sich mit Projekten wie Gesundheitsfürsorge, Mobilität, Seniorenratgeber oder -messe. Foto: imago stock&people

Wegberg Die Teilnehmer des städtisch organisierten Runden Tischs Senioren bringen Themen und Projekte wie Mobilität, Gesundheitsfürsorge, Ratgeber oder Seniorenmesse in Wegberg voran. Auch Menschen mit Behinderung profitieren.

Von Nicole Peters

Vier Jahre ist es her, dass Gleichstellungsbeauftragte Ute Nobis den Runden Tisch Senioren ins Leben rief. Von Anfang an waren die evangelische und katholische Kirche, der Caritas-Verband sowie Hannelore Weggen als aktives Mitglied mit dabei. Inzwischen hat Sonja Opwis die Nachfolge von Ute Nobis angetreten und ist Quartiersmanager Lothar Esser für die Organisation der Treffen sowie die Koordination der Arbeiten zuständig. In den Sitzungen beschäftigen sich die Mitglieder mit Themen und Projekten, die die älteren Mitbürger der Stadt Wegberg betreffen: mit Gesundheitsfürsorge, Mobilität, Seniorenratgeber oder -messe.

Die Motivation, sich beim Runden Tisch zu engagieren, stellte sich beim aktuellen Treffen im ehemaligen Krankenhaus – auf der ersten Etage gibt es noch eine Langzeitbeatmung – unterschiedlich dar. „Manche alten Leute können sich nicht mehr helfen“, wusste etwa Hannelore Weggen, als sie zur ehrenamtlichen Tätigkeit eingeladen wurde. Und Karin Bonitz, Vorsitzende des Awo-Ortsvereins Wegberg sowie Vorstandsmitglied im Verein Lebenshilfe und politisch auf Kreisebene aktiv, befand das Tun als „tolles Ehrenamt“, mit dem ein Stück weit auch Behinderten geholfen werde. Ebenso waren Walter Gans vom Presbyterium der evangelischen Kirche und Gemeindesozialarbeiterin Judith Preis von Caritas-Verband und der Pfarrei St. Martin gekommen. Dany Molz, Geschäftsführerin des St.-Antonius-Alten- und Pflegeheims, hatte in ihre Räume an der Birkenallee eingeladen. Sie plant, eine zweite Tagespflege im Haus einzurichten und möchte sich gerne in der Runde einbringen. Ebenso waren der Träger der Merbecker Tagespflege Haus Margret, Georg Hock, und Einrichtungsleiterin Hawazen Hussein anwesend: Es ist eine zweite Tagespflege in Holtum geplant, berichteten sie. Beide wiesen auf die Bedeutung der Mobilisierung älterer Menschen hin. Lothar Esser moderierte die weiteren Gespräche, in denen die Fortschritte aktueller Projekte Thema waren.

Quartiersmanager Lothar Esser von der Stadt Wegberg ist für die Organisation der Treffen des Runden Tisches zuständig. Foto: Stadt Wegberg

Info Das ist der Runde Tisch für Senioren Ziel Die Mitglieder setzen sich für die Belange von älteren Mitbürgern in Wegberg ein. Nächstes Treffen Mittwoch, 15. Januar 2020. Kontakt Lothar Esser, Stabsstelle für Quartiersentwicklung, Bahnhofstraße 30 bis 32, Wegberg, Telefon 02434 24008-24, E-Mail lothar.esser@stadt.wegberg.de.