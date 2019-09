Rodungen in Wegberg : Große Schäden durch Borkenkäfer

Rodungen in Wegberg

Wegberg Aufgrund von Stürmen, Hitze und Dürre hat sich der Schädling in Wegbergs Wäldern stark vermehrt. Vor allem totes Fichtenholz muss nun entfernt werden. Abholzungen sind auch in Wassenberg und Hückelhoven notwendig.

Bisher sind es vor allem die Fichten, die unter dem Borkenkäfer leiden. Dabei hat eine Abfolge von Stürmen und Käferbefall sowie Hitze und Dürre die Situation derart verschärft, dass auf einer Gesamtfläche von 500.000 Quadratmetern (50 Hektar) allein im Wegberger Raum das Entfernen stark befallener und toter Fichten notwendig wird. Es handelt sich um Privatbesitz, der generell als Mischwald angelegt ist, wie Förster Claus Gingter und Tüschenbroicher Waldbesitzer Jörg Krapoll erklären. Deshalb werden es mehr einzelne Teilstücke als zusammenhängende Waldflächen sein, die abgeholzt werden. Nach dem Wegberger Raum, Merbeck und Arsbeck wird es anschließend in Wassenberg und Hückelhoven weitergehen.

„Im gesamten Kreis Heinsberg ist die Fichte am sterben und zu einem großen Teil nicht mehr zu retten“, legt der Förster die erschreckenden Ausmaße des Befalls dar, „diese Bestände versuchen wir zu räumen und müssen sie binnen zwei Jahren wieder aufforsten.“ Seit vergangener Woche sind bereits die Forstmaschinen rund um die Uhr damit beschäftigt. Es handle sich um ein europäisches Problem, das sich durch Zunahme von Klimaextremen, durch Hitze und Dürre entwickelt hat. Aufgrund der Stürme haben sich die Wurzeln der Fichten gelockert und sie bekommen bei hohen Temperaturen Hitzestress. Und da ihnen Wasser fehlt, können sie kein Harz bilden, um den Borkenkäfer zu verkleben.

Die Folge ist, dass sich die Schädlinge massenhaft vermehren – bis zu vier Generationen pro Jahr kann ein Käferweibchen produzieren. „Die erwachsenen Tiere fressen direkt unter der Rinde senkrechte Gänge in den Stamm und die Larven fressen dazu abzweigende Gangspuren“, demonstrierte Gingter an einem toten Baum das große Problem, „wenn sich zwei Fraßbilder übereinanderlegen, ist der für den Baum lebenswichtige Saftfluss unterbrochen.“

Vortrag in Wegberger Mühle

Vortrag in Wegberger Mühle : Vortrag: Die Schwalm und ihre Mühlen

Mit der Messerspitze deutet er auf ein dunkles, winziges Käferexemplar. Sowohl die Borkenkäferart „Buchdrucker“ als auch die „Kupferstecher“ richten in den Wäldern großen Schaden an. An manchen Stellen geht der Käfer auch auf gesunde Fichten, Douglasien oder Schwarzkiefern über. „Es müsste im Frühjahr und Herbst verregnet sein, um für die Wälder generell eine Besserung zu erreichen“, sagte er.