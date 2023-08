30 Jahre „Rock over Germany“ Als die Weltstars nach Wegberg kamen

Als „Volksfest höchster Güte“ stellte Fritz Rau, der wohl legendärste Konzertveranstalter in der deutschen Geschichte, das Festival damals auf einer Pressekonferenz vor. Damit hat er das „Rock over Germany“ nach heutigen Maßstäben wahrscheinlich sogar etwas unterverkauft. An diesem Sonntag ist es genau 30 Jahre her, dass Zehntausende Besucher auf das Gelände des ehemaligen Militärflughafens der Royal Air Force in Wildenrath strömten.