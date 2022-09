Robert Kreis kommt nach Wegberg : „Ein-Mann-Show“ trifft mitten ins Herz

Der niederländische Kabarettist und Entertainer Robert Kreis lässt die goldenen 20er-Jahre wieder lebendig werden. Foto: Robert Kreis

Wegberg Menjou-Bärtchen und vornehme Blässe sind sein Markenzeichen. Am 4. Oktober gibt der niederländische Entertainer Robert Kreis ein Gastspiel im Forum Wegberg. Der Kartenverkauf läuft ab sofort.

Einen besonderen musikalischen Leckerbissen bietet der Kulturförderkreis Opus 512 am Dienstag, 4. Oktober 2022 um 19.30 Uhr im Forum Wegberg. Dann ist der Kabarettist und Entertainer Robert Kreis mit seinem Programm „Ein Abend mit Robert Kreis“ zu Gast. Die Mühlenstadt reiht sich als Schauplatz ein in eine illustre und exklusive Runde: Denn der niederländischen Künstler Robert Kreis hat es während seiner langjährigen Bühnenlaufbahn auch immer wieder in die Metropolen der gesamten Welt geführt, wie New York, Sydney, Rio und Shanghai. Getrieben von diesem Großstadtfieber begeisterte er sein Publikum auch in Europa, unter anderem in Berlin, Wien, Budapest, London und Paris. Umso erfreuter ist Opus 512, den humorvollen „Tastenspezialisten“ für einen Auftritt verpflichtet zu haben.

In den Städten pulsiert das Leben besonders heftig und beflügelt Robert Kreis zu seinen zahlreichen Theaterprogrammen, mit denen er sein ein ums andere Mal zu überzeugen weiß. Dass es dabei alles andere als bierernst zugeht, versteht sich fast von selbst. Auch in seinem neuen Programm präsentiert er seinem Publikum Juwelen und Raritäten unter dem Motto: „Anderen ist die Landluft lieber – ich bevorzuge Großstadtfieber!“ Wer sich ansteckt, dem droht glücklicherweise keine Gefahr für Leib und Leben. Robert Kreis gelingt es dabei stets, sozusagen intravenös mitten in das Herz seines Publikums zu treffen.

Mit leichter Hand und nonchalant sorgt er dafür, dass buchstäblich kein Auge trocken bleibt. Dabei liegt ihm viel daran, dass in den süßen Köstlichkeiten, die er serviert, auch das enthaltene Bittermandelaroma wahrnehmbar bleibt. Das kredenzte Menü besteht aus Couplets, Liedern und Plaudereien. Anhänger seines Schaffens sind sich einige: Das ist mehr als bloße Unterhaltung – das ist Kunst.

Wer Kabarettisten, Entertainerund überzeugten Menjou-Bart-Trägers erlebt, wird feststellen, wie zeitlos und aktuell seine von ihm so geliebte Epoche geblieben ist: die goldenen 20er-Jahre, eine Hochphase des Kabaretts. Robert Kreis lässt diese Zeit wieder aufleben und fegt mit seiner schwungvollen „Ein-Mann-Show“ am Flügel mühelos den Staub der Geschichte von den Tasten, indem er das Alte mit dem Neuen verbindet. Daraus resultiert folgende Erkenntnis: Nichts ist aktueller als die Vergangenheit und was wir daraus gelernt haben.

In den Texten, Couplets und rasanten Wortspielereien zeigt er mit der Virtuosität eines Drei-Sterne-Kochs stets kritisch und parodierend auf raffinierte Weise aktuelle Beobachtungen aus unserer Zeit, eingesponnen in die kabaretteske Welt, in der pointierte Überspitzungen ein durchaus zulässiges Stilmerkmal sind. Elegant und mit unnachahmlicher Mimik „kreiselt“ er lustvoll von ruhigen Tönen bis hin zu tosendem Lachen. Wer das Programm besucht, den erwartet ein Musik- und Theaterereignis voller Humor und Heiterkeit.