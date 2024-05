Dreharbeiten in Wegberg Kampfkunstlehrer mit schauspielerischem Talent

Wie so oft war es ein Zufall, der die Tür in eine andere Welt öffnet. Der Regisseur, Autor und Schauspieler Ingo Kunert hatte den Mann aus Tetelrath bei einem Theaterprojekt von Fuhr über Kampfkunst in Düsseldorf, an dem ein Bekannter mitwirkte, kennengelernt. Man kam ins Gespräch, in dem Kunert sein neues Filmprojekt „Mutter“ vorstellte. Schnell erkannten die beiden, dass es viele Gemeinsamkeiten gab, die zu diesem Film passten. „Ich brauchte einen in Kampfkunst erfahrenen Mann und habe ihn mit Fuhr gefunden.“ Robert Fuhr habe das Fachwissen, das vermeide, Fehler bei den Kampfkunst-Szenen zu begehen. Nach den ersten Filmszenen meinte Kunert: „Robert ist ein richtiges Naturtalent.“ Robert Fuhr wehrt bescheiden ab: „Ingo sah wohl mehr in mir als ich selbst, denn ich bin ja kein ausgebildeter Schauspieler. Genau das ist aber sein Konzept. Er arbeitet gerne mit Laien.“