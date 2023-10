Riesenschnitzel in Wegberg Warum das Crazy XXL geschlossen hat

Im sonnigen Spanien wagt das Paar zusammen mit Marie-Luise Lüchingers Sohn den Neuanfang. Ein Haus mit zwei Wohnungen ist bereits gefunden. Dass der gelernte Koch Gian wieder in der Gastronomie Fuß fassen will, schließt Ehefrau Marie-Luise nicht aus. Corona und der Personalmangel machten auch dem Crazy XXL schwer zu schaffen. „Zuletzt stand mein Mann immer allein in der Küche“, berichtet die gelernte Einzelhandelskauffrau, die mit Ehemann Gian auch schon nach Ägypten ausgewandert ist und dort einige Jahre lang in einem großen Urlaubshotel angestellt waren.