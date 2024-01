Angerdorf Rickelrath in Aktion Spende für ambulantes Kinderhospiz

Manchmal gibt es im Leben verschlungene Wege, die am Ende zu einer guten Idee führen. So geschehen in Rickelrath, als Michael Reiners als Vorsitzender des Vereins Angerdorf Rickelrath Simone Mohren eine Spende in Höhe von 1200 Euro überreichen konnte, zweckgebunden für das ambulante Kinderhospiz in Koblenz. „Uns verbindet eine langjährige Freundschaft“, erklärt Simone Mohren die Verbindung. Und da die Viersenerin sich seit einiger Zeit für die Initiative Vor-Tour der Hoffnung für krebskranke und hilfsbedürftige Kinder engagiert, entstand schnell die Idee.