Für Neu-Rickelrather Begrüßungsmappe erleichtert das Einleben

Ein Bierchen unter Freunden oder jenen, die es einmal werden könnten – das gibt es in Rickelrath einmal im Monat in der „kleinen Kneipe“. Was sich als Treffpunkt für – zum Teil schon längst – Zugezogene etabliert hat, begann als „Türöffner“ in das Dorfleben. Denn das Leben in einer Dorfgemeinschaft gestaltet sich heute ganz anders als noch vor ein paar Jahrzehnten. Wird von außen auf den ländlichen Raum geschaut, ist gerne von der „heilen Welt“ die Rede. Wie sich zeigt: In Rickelrath ist die Welt tatsächlich noch in Ordnung. In dem 700-Seelen-Ort kennt zwar nicht unbedingt jeder jeden, aber man hilft sich untereinander – ohne Gegenleistung, aus purer Hilfsbereitschaft.