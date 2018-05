Rickelrath Straße am Donnerstag gesperrt weil Baum gefällt wird

Wegberg Akut einsturzgefährdet ist ein 25 Meter hoher Baum in Rickelrath. Deshalb soll er am Donnerstag gefällt werden. Autofahrer müssen einen Umweg fahren.

Eine akut umsturzgefährdete Pappel wird am Donnerstag, 17. Mai, an der Landstraße 3 in Höhe der Schrofmühle bei Wegberg-Rickelrath gefällt. Dies teilte am Mittwoch der Landesbetrieb Straßen NRW mit und wies darauf hin, dass die Straße zwischen Wegberg und Waldniel dafür in der Zeit von 9 bis 13 Uhr gesperrt werden muss. Der Verkehr wird über die Ortschaften Merbeck, Venheyde und Schwaam umgeleitet.