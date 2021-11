Kommentar : Immer wieder zurück nach Hause

Meinung Wegberg Wenn alles nach Plan läuft, wird die neue Tagesstätte Haus Maria im August 2022 ihre Pforten für Seniorinnen und Senioren öffnen. Ein wichtiges Angebot für ältere Menschen, aber auch für die Pflegenden, die es entlastet.

Älter zu werden, ist unvermeidlich. Und mit dem Alter kommt die Angst, nicht mehr selbstbestimmt leben zu können. Das ist kein schöner Gedanke. Aber ein Gedanke, mit dem wir uns alle auseinandersetzen müssen. Tagespflegestätten bieten hier eine gute Option: Sie geben alten Menschen die Möglichkeit, länger in den eigenen vier Wänden bleiben zu können. Sie bekommen tagsüber die Hilfe, die sie benötigen, sind in Gesellschaft, nehmen aktiv am Alltagsleben teil. Und sie haben die Sicherheit, abends wieder nach Hause zurückzukehren in den Kreis ihrer Familie. Das ist ein tröstlicher Gedanke – für Seniorinnen und Senioren ebenso wie für Angehörige.