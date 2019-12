Kindergarten Wegberg-Harbeck wird erweitert : Richtfest am Rabennest

Richtfest wurde am Anbau der katholischen Kindertagesstätte Rabennest in Wegberg-Harbeck gefeiert. Martin Saternus sprach den Richterspruch. Foto: Michael Heckers

Harbeck Der Harbecker Kindergarten wird erweitert. Ein 248 Quadratmeter großer Anbau soll ab August 2020 die neue Heimat der Nestgruppe werden. Zum Richtfest kamen viele Gäste in die Einrichtung der katholischen Kirche.

Die 60 Kleinen der Kindertagesstätte Rabennest Harbeck sangen am großen Tag voller Inbrunst: „Wer will fleißige Handwerker sehen, der muss zu uns Kindern gehen, Stein auf Stein, Stein auf Stein, das Häuschen wird bald fertig sein.“ Zusammen mit Einrichtungsleiterin Susanne Gerads, Wegbergs Bürgermeister Michael Stock und Pfarrer Franz Xaver Huu Duc Tran begrüßten die Kinder zahlreiche Gäste zum Richtfest des Um- und Erweiterungsbaus an der Harbecker Straße.

Die Kinder des Katholischen Kindergartens Harbeck leben seit mehr als sechs Jahren mit einem Provisorium: Im August 2013 wurde die Einrichtung, die seit 2008 mit der Katholischen Tageseinrichtung St. Peter und Paul Wegberg das Verbund-Familienzentrum „Hand in Hand“ bildet, um eine dritte Gruppe erweitert. Diese dritte Gruppe wurde auf dem Hof des Kindergartens in Form von Containern als zunächst einjährig geplante Übergangslösung errichtet. Diese „Containergruppe“ soll nun ordentliche Räume in dem 248 Quadratmeter großen Erweiterungsbau erhalten: einen Nebenraum, einen Differenzierungs- und Schlafraum sowie einen Sanitär- und Wickelraum. Durch den Erweiterungsbau soll der dreigruppige Kindergarten weitestgehend barrierefrei werden und den notwendigen Mehrzweck- und Bewegungsraum erhalten. Als zentralen Treffpunkt haben die Kinder im Flurbereich des Kindergartens ein Kinderrestaurant: das Rabenstübchen. Durch die Erweiterung der bisher 414 Quadratmeter großen Einrichtung kann das Rabenstübchen vergrößert werden. Als weitere Räume sind geplant: ein Personalaufenthaltsraum, ein behindertengerechtes WC mit Dusche und ein Gruppenabstellraum.

Info Aus der Geschichte des Harbecker Kindergartens 1970er Jahre Das frühere Schulgebäude wurde erstmals zu Beginn der 1970er Jahre als Kindergarten genutzt und erweitert. Die Einrichtung befindet sich in der Trägerschaft der Pfarrei St. Martin Wegberg. Das Gebäude hat die Kirchengemeinde von der Stadt Wegberg angemietet. 2008 Seit 2008 bildet das Rabennest mit der Katholischen Tageseinrichtung St. Peter und Paul Wegberg das Familienzentrum Hand in Hand. 2010 wurde das Gebäude für die U3-Betreuung saniert. 2013 Das Rabennest wird um eine dritte Gruppe erweitert, die auf dem Hof des Kindergartens in Form von Containern provisorisch errichtet wurde.

Bürgermeister Michael Stock begrüßte unter den Gästen Josef Viethen, Georg Nowak und Silvia Forg vom zuständigen Erkelenzer Architekturbüro, Verena, Sibille und Willi Jansen von der gleichnamigen Wegberger Zimmerei, Friedhelm Sieben von der Kreisverwaltung Heinsberg, die Wegberger Beigeordneten Christine Karneth und Frank Thies sowie Vertreter von Rat und Verwaltung. Stock erinnerte an die lange Planungsphase von mehr als zehn Jahren und erklärte, dass bei Bedarf der Anbau einer vierten Gruppe möglich wird, ohne erhebliche Abbrucharbeiten am heutigen Anbau vornehmen zu müssen. Entscheidend für die Verwirklichung des Anbaus sei gewesen, dass die Stadt Wegberg das damalige Wiesengrundstück neben dem Rabennest Ende 2017 kaufen konnte. Der Entwurf des Büros Viethen aus Erkelenz sei deshalb von den Verantwortlichen des Kindergartens und der Stadtverwaltung begrüßt worden, weil die Anordnung der neuen Nestgruppe auf dem Nachbargrundstück mit einem eigenen Außenbereich für die U3-Kinder besonders gelungen sei. Der notwendige bauliche Eingriff in die vorhandenen Gruppen sei vergleichsweise gering.