Angebot Wegberger Restaurants : Die Martinsgans ganz einfach abholen

Burg-Hotelmanager Mario Müller (l.) und Koch Patrick Jäkel präsentieren das Menü, das abgeholt werden kann oder im Gänsetaxi geliefert wird. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wegberg Traditionelle Gänseessen in gemütlicher Runde sind in Restaurants im November nicht möglich. Vier Gastronomen bieten aber Martinsgänse zum Abholen an. Die müssen zu Hause nur noch gebraten werden oder im Ofen kurz nachgaren.

Von Kathrin Boehme

Die Martinsgans gehört für Traditionalisten zum November wie der Tannenbaum zu Weihnachten: Schon seit einigen Jahren bieten viele Gastronomen in der Region einen Abholservice an, damit ein Gänseessen auch in den eigenen vier Wänden stattfinden kann. Da in diesem Jahr auch nichts anderes möglich ist, haben viele Restaurants ihr Angebot rund um die Gans noch einmal erweitert und hoffen auf begeisterte Geflügelfreunde, die sie ein wenig in den umsatzarmen nächsten Wochen unterstützen.

Das Hotel Esser in Kipshoven bietet zum ersten Mal auch schon im November eine küchenfertige „Gans to go“ zum Abholen an. Das Hotel-Restaurant der Familie Kurt Esser vergrößert damit aufgrund der aktuellen Situation sein übliches Angebot der Weihnachtsgans, die seit vielen Jahren vor den Feiertagen im Dezember abgeholt werden kann. Dieses Jahr kann die fertige Gans samt Beilagen täglich abgeholt werden und muss nur noch nach beiliegender Anleitung gebraten werden. Mit zwei Tagen Vorlaufzeit nimmt das Hotel Esser Bestellungen unter Telefon 02161 58620 an.

Info Martinstag und gebratene Gänse Legende Weil der fromme Martin zu bescheiden war, sich zum Bischof von Tours wählen zu lassen, versteckte er sich im Gänsestall. Doch das Federvieh schnatterte so laut, dass er entdeckt und 372 zum Bischof geweiht wurde. Brauch Dass Gänse am Martinstag gegessen werden, geht auf einen Zahltag zurück. Bauern entrichteten am 11. November Pacht, Löhne und Zinsen, oft mit Gänsen. Damit sie nicht über den Winter gefüttert werden mussten, wurden sie gebaten.

Damit das Gänseessen ganz ohne Stress zu Hause stattfinden kann, bietet auch die Tüschenbroicher Mühle einen Abholservice an: Eine „Ganze Gans“ wird ofenfertig und mit allen Beilagen von den Gastronomen vorbereitet, sodass der zweite Koch daheim die Gans nur noch braten und „den Abend genießen“ muss. Aufgrund der gewohnt hohen Anfragen verlängert die Tüschenbroicher Mühle das Angebot bis Ende Januar. Das Restaurant kann von mittwochs bis freitags in der Zeit zwischen 16 und 18 Uhr telefonisch erreicht werden unter 02434 4280.

Wer eine Gans knusprig und heiß gleich bis vor die Haustüre geliefert haben möchte, kann auf das „Gänsetaxi“ der Burg Wegberg zurückgreifen. Die fertige gefüllte Gans, die für vier Personen ein leckeres Mahl liefert, wird freitags und samstags im Umkreis von bis zu 15 Kilometern in Wärmeboxen geliefert und muss im Ofen nur kurz nachgaren. Das Restaurant bietet bereits seit ein paar Jahren einen Gänse-Abholservice an, wodurch eine Wiederholung gerade in der aktuellen Zeit doppelt Sinn ergibt. Bis zum 19. Dezember kann die Gans inklusive Beilagen (Apfelrotkohl, Rosenkohl, Kartoffelklöße, Bratäpfel und Maronenjus) und einer Flasche Wein bestellt werden, auch eine Anleitung, wie die Gans zu zerlegen ist, liegt bei – falls das Exemplar nicht schon bei der Abholung oder Lieferung zerlegt sein soll. Bis zu zwei Tage vor dem gewünschten Festmahl nimmt die Burg Wegberg Bestellungen an unter der Telefonnummer 02434 98220.