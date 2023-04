Diakon René Brockers aus Wegberg „Osterkerze symbolisiert die Auferstehung“

Brockers In der katholischen Kirche läuten die Glocken am Gründonnerstag zur Einladung festlich zu Beginn des Gottesdienstes und nach dem Gloria verstummen sie dann. Hintergrund ist, dass nach dem Abendmahl der Verrat an Jesus passierte und deshalb verstummen die Glocken und auch die Orgel, um zu verdeutlichen, dass es stille Tage der Trauer sind. Dieser Zustand bleibt auch am Karfreitag und tagsüber am Karsamstag. Zum feierlichen Gloria setzen die Glocken dann wieder in der Osternacht ein.