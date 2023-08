Edith-Stein-Realschule in Wegberg Schornstein-Rückbau ist abgeschlossen

Insgesamt reichte ein bloßer Rückbau nicht aus. Wegen der Schadstoffbelastung wurde der technische Aufwand höher. Allein schon deshalb hatte sich die Wegberger Stadtverwaltung dazu entschieden, die Arbeiten in die Sommerferien zu terminieren. Geplant werden musste mit einem speziellen Verfahren, bei dem unter anderem ein luftdichtes Umschließen des gesamten Schornstein-Körpers in voller Höhe notwendig machte. Daher schossen die Kosten auch in eine sechsstellige Höhe.