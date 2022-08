Konzert in der Schrofmühle : Reunion 4tet verbeugt sich mit Demut vor den Jazz-Giganten

Das Reunion 4tet besteht aus (v.l.) Matthias Strucken (Vibraphon), Gero Körner (Piano), Stefan Rey (Bass) und André Spajic (Drums). Foto: Kulturring

Rickelrath Das Konzert der Formation findet am Freitag, 9. September, unter dem Titel „Tribute to Blue Note“ im Innenhof der Schrofmühle statt. Der Kartenvorverkauf hat begonnen.

Nach dem großen Erfolg des Konzertes im Mai wird nun erneut Jazz in Wegberg geboten. Die Kooperation zwischen dem Förderverein Schrofmühle und dem Kulturring Wegberg setzt sich erfolgreich fort. Am Freitag, 9. September, gastiert um 19 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) das Reunion 4tet unter dem Titel „Tribute to Blue Note“ im Innenhof der Mühle.

Das Quartett um Schlagzeuger André Spajic widmet sich mit der CD-Produktion „Tribute to Blue Note“ dem großartigen Erbe des Labels Blue Note, inspiriert durch den Dokumentarfilm „It Must Schwing“ von Wim Wenders. Im Jahre 1939 wurde Blue Note von den beiden deutschen Auswanderern Alfred Lion und Francis Wolff in Amerika gegründet. Beide sind wegen ihres jüdischen Ursprungs vor der Nazi-Herrschaft aus Deutschland geflohen. Ihr musikalischer Werdegang war anfangs äußerst bescheiden. Für die ersten Schritte musste das Wohnzimmer der Eltern des kongenialen Aufnahmeleiters Rudy van Gelder als Tonstudio immer wieder umfunktioniert werden.

Lion und Wolff waren wie besessen vom Jazz. Mit leidenschaftlicher, fast aufopferungsvoller Hingabe, oft kurz vor dem finanziellen Ruin, haben sie Musiker entdeckt und produziert, ohne dabei an Profit zu denken. Mit ihrem Gespür für Jazz haben sie neuen Strömungen wie zum Beispiel Bebop und Soul im Jazz ein professionelles Forum geboten und so erheblich dazu beigetragen, dass dieser Sound sich als reine Kunst versteht und etabliert. Dabei ließen sie den Musikern immer künstlerisch freie Hand, wohl wissend, dass das Resultat so besser wird. So wurde Blue Note zu einem der wichtigsten Labels der Jazz-Geschichte.

Jazz-Giganten wie Miles Davis, Herbie Hancock, Art Blakey, Lee Morgan, Horace Silver und Dizzy Gillespy waren bei Blue Note unter Vertrag. Mit großer Demut und Verbeugung möchten die vier Musiker um André Spajic nun Kompositionen und Hits wie „Manteca“ von Dizzy Gillespy, „Watermelon Man“ von Herbie Hancock oder auch „Round Midnight“ von Thelonious Monk präsentieren.