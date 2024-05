Raum gesucht Wegberger wollen Repair-Café eröffnen

Mit von der Partie war auch der städtische Nachhaltigkeitsmanager Ralph Nobis, der die Idee zu dem Repair-Café ursprünglich hatte. „Alleine schaffe ich das nicht, deshalb freue ich mich umso mehr über so viele engagierte Menschen“, sagte er. Das Brainstorming in Sachen Raumfindung lieferte einige Ideen, etwa das alte Feuerwehrgerätehaus in Harbeck, das ehemalige Pfadfinderheim oder die alte Tankstelle in Beeck oder die alte Feuerwache in Grevenbroich, nicht alle stießen auf kollektive Begeisterung und die Anfragen laufen auch noch nicht. „Der erste Schritt ist nun also, einen Raum zu finden“, fasste Tobias vom Dorf als Initiator der gesamten Initiative, es am Ende zusammen. Auch nach einem Träger wollen die Hobby-Handwerker suchen. Bernd Heinrichs will eine Internetseite entwickeln, und auch ein Logo soll es künftig geben. Als Projektleiterinnen fungieren jetzt Franziska Opwis und Marion Laubach.