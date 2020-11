Kostenpflichtiger Inhalt: Neu im Stadtrat: Verena Jansen aus Wegberg : Engagiert für eine Stadt mit viel Potenzial

Verena Jansen (36) ist neu im Stadtrat Wegberg. Die Architektin gehört der CDU an. Foto: Ruth Klapproth

Serie Wegberg Die Architektin Verena Jansen (36) zieht als Neuling für die CDU in den Wegberger Rat ein. Sie führt auch die Zimmerei Jansen, Familienbetrieb seit 1826. Weil ihre Familie so fest in Wegberg verwurzelt ist, möchte sie dazu beitragen, die Stadt voranzubringen.