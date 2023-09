Musikalisches Wegberg Rather Dorfspatzen fiebern dem Jubiläumskonzert entgegen

Die Rather Dorfspatzen hingegen sind noch ein recht junger Verein – und feiern in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen. Und zwar mit einem Jubiläums­konzert am 16. September um 19 Uhr im Forum der Stadt Wegberg. Hier werde man unterstützt vom Liederkranz Wegberg, mit dem man ohnehin schon seit 13 Jahren eine Chorgemeinschaft bilde, sowie dem MGV Wassenberg von 1860 und Solisten, unter anderem von den städtischen Bühnen Krefeld/Mönchengladbach, teilen die Dorfspatzen mit.