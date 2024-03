Nach Bürgermeisterwahl Einstimmiges Votum für neuen Haushalt in Wegberg

Wegberg hat einen Haushalt. Diesen beschlossen alle Fraktionen jetzt in der Ratssitzung einstimmig. Denn die Politik wollte eines nicht: zurück ins Haushaltssicherungskonzept. Das konnte zwar nur knapp umgangen werden, doch es zeigte sich eine große Motivation, durch Sparsamkeit an der richtigen Stelle und Weitsicht langfristig einen stabilen Haushalt zu erreichen. „Der Haushalt soll zügig verabschiedet werden, damit man mit ihm arbeiten kann“, brachte Tobias Arndt von den Grünen den Grundtenor der Fraktionen in seiner Haushaltsrede auf den Punkt. Kollektiv wünschte man dem neuen Bürgermeister Christian Pape eine „glückliche Hand“ für sein Amt, gleichzeitig setzt man eine große Hoffnung in ihn, getragen von der Aufbruchstimmung, die in der Mühlenstadt spürbar ist.