Tonstudio in Wegberg Ralle Rudnik produziert Song zum Downsyndrom-Tag

Einen Tag nach der Veröffentlichung waren es schon mehr als 4000 Aufrufe bei YouTube. Musikproduzent Ralf „Ralle" Rudnik kann es selbst kaum glauben und schüttelt begeistert den Kopf. „Unser Tag" heißt das Lied, das der ehemalige Höhner-Gitarrist gemeinsam mit der jungen Dortmunderin Philina Nase und dem Kölner Rapper Morrak alias Silvio Weiß aufgenommen hat. Philina ist von Trisomie 21 betroffen, die 22-Jährige leidet am Downsyndrom. Ein gemeinsamer Freund machte den Wegberger Musiker – Autor und Produzent unzähliger Hits von Helene Fischer bis Roland Kaiser – und die junge Frau miteinander bekannt. Über den Sohn seiner Lebensgefährtin fand er Rapper Morrak. Drei Charaktere, wie sie unterschiedlicher kaum sein könnten. Zusammen bilden sie das Musikprojekt „Tri same me 21" – in Anlehnung an das Handicap der musikbegeisterten Dortmunderin.