Mitmach-Workshop in Wegberg : Queere Community klärt auf und ermöglicht Begegnungen

Wegberg Bei einem Mitmach-Workshop im Gemeindehaus der evangelischen Kirche gaben Jugendliche aus Krefeld einen Einblick in ihre Lebenswelten. Warum eine Namensänderung so schwierig ist.

Beim Memory-Spiel ordneten die Teilnehmer Begriffen Definitionen zu. Basti Apfel erläuterte, was es mit dem Paragrafen 175 auf sich hatte, der Homosexualität in der Öffentlichkeit unter Strafe stellte. Sogar bis 1994 seien homosexuelle Handlungen unter Männern verboten gewesen, erklärte der 20-jährige Student, der zusammen mit drei weiteren „Together“-Besuchern ins gut besuchte Wegberger Gemeindezentrum gekommen war. Das Gesetz stamme noch aus der Nazi-Zeit. Damals seien Homosexuelle im Konzentrationslager durch einen sogenannten Rosa Wimpel an ihrer Kleidung gekennzeichnet worden. Vera van Oyen ergänzte, dass lesbische Frauen in dieser Zeit als asozial eingestuft und ins Arbeitslager gesteckt worden seien. Die 29-Jährige ging auf das Transsexuellengesetz, kurz TSG ein, das aktuell in der Ampelkoalition diskutiert werde. „In Deutschland ist es sehr streng geregelt, wenn man seinen Geschlechtseintrag ändern lassen möchte“, machte sie deutlich. Sie forderte eine deutliche Verkürzung dieser Prozesse.