Rochusschützen laden ein : Ein Kaiserpaar zieht durch Dalheims Straßen

Dalheim Am Wochenende von Freitag, 26. August, bis Montag, 29. August, findet die Prunkkirmes der St.-Rochus-Schützenbruderschaft Dalheim-Rödgen statt.

Die Kirmestage starten am Freitag um 20 Uhr mit dem kölschen Zeltbeben im Festzelt am Dechant-Ruppertzhoven-Weg hinter der Schule. Mit dem Karnevalsverein „De Maiblömkes“ werden zwei Jubiläen gefeiert: 111 Jahre St.-Rochus-Schützenbruderschaft und 3 x 11 Jahre Maiblömkes. Aus diesem Grund wurde die renommierte Band Cat Ballou engagiert, die durch die Klinkumer Lokalmatadoren von De Kloetschköpp unterstützt werden. Karten gibt es im Vorverkauf per Whats-App an 0177 4417896 und voraussichtlich noch an der Abendkasse.