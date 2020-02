Abschlusstag des inklusiven Projektes : Vielfalt der Natur gemeinsam entdecken

Natascha Lenkeit-Langen (2. von links), Helga Kortzitze (nicht im Bild) und Nils Frieman (2. von rechts) organisierten das inklusive Natur-Bildungsprojekt. Die Teilnehmer backten Brötchen am Lehmbackofen auf dem Gelände von Haus Wildenrath. Foto: Nicole Peters

Wildenrath Menschen mit und ohne Behinderung lernen bei einem inklusiven Natur-Bildungsprojekt natürliche Erzeugnisse kennen. Es ist ein gemeinschaftliches Angebot der Lebenshilfe Heinsberg und der Naturschutzstation Haus Wildenrath.

Zusammen sind alle stark: Nachdem die Menschen mit und ohne Behinderung zuvor aus Teig Brötchen geformt hatten, schoben einige von ihnen ein weiteres Blech gemeinsam in den Lehmbackofen am Holzbau nahe des oberen Teichs. Nach einigen Minuten des Wartens und Kontrollierens konnten die kleinen Teigkreationen duftend und knusprig wieder herausgezogen werden. Im Haus Wildenrath gab es dazu eine leckere Suppe: Es war der Abschlusstag des erfolgreichen inklusiven Natur-Bildungsprojektes „Vielfalt der Natur entdecken“, die der Verein Lebenshilfe Heinsberg in Kooperation mit der Naturschutzstation anbot.

Finanzielle Unterstützung in Höhe von 5000 Euro hatte es von der Sozialorganisation Aktion Mensch gegeben. Die Teilnehmer hatten den Vormittag genutzt, die Stationen der zurückliegenden sechs Projekttage nochmals zu besuchen. „Schade, dass es zu Ende ist“, fand im Anschluss Pascal Morchner. Ebenso wie Achim Buchholz und Jürgen Krüger ist er Bewohner der Wildenrather Lebenshilfe-Wohnstätte, „es war alles schön an dem Projekt – so haben wir Nudeln gemacht und die waren auch lecker.“ Die Gruppe hatte dazu unterschiedliche Kornsorten kennengelernt, Nudelteig hergestellt, getrocknet und die Nudeln mit Tomatensauce gegessen. Man habe viel Neues gelernt, meinte der junge Mann. Viel gelernt hatte ebenso Achim Buchholz, der auch alles schön fand, was unternommen wurde – im Besonderen erinnerte er sich an die Kräuterarten. So hatten sie an einem Tag selber Kräuterquark, unter anderem mit Schnittlauch, hergestellt und mit Brot unter einem Kirschbaum sitzend gegessen. Alle drei fanden das Projekt abwechslungsreich und sie würden gerne wiederkommen.

Info Inklusives Bildungsprojekt Kontakt Projektpartner Nils Frieman, Lebenshilfe, Telefon 02452 969700 (Zentrale), E-Mail nils.frieman@lebenshilfe-heinsberg.de; Haus Wildenrath, Telefon 02432 933400 Teilnehmer Bewohner Lebenshilfe, Johanniter Stift Wassenberg, OGS der Wildenrather Grundschule, Konfirmanden der evangelischen Kirchengemeinde Randerath.

Fünf von sechs Projekttagen liefen nach dem Grundkonzept ab, dass der An- und Abbau von Lebensmitteln und Naturprodukten rund um die Naturschutzstation Haus Wildenrath kennengelernt, diese zubereitet und zu schmackhaften Gerichten verarbeitet wurden, sagte Nils Frieman. Der Lebenshilfe-Projektkoordinator Wohnen hatte das Ganze mit den Umweltpädagoginnen Natascha Lenkeit-Langen und Helga Kortzitze initiiert und durchgeführt. So besuchten sie an diesem Tag ebenso die Schafe – an einem Tag hatten sie Rohwolle kardiert, an der Spindel gesponnen und mit der Strickliesel verarbeitet. Zudem lernten sie zum Thema Bauernhof die Geschichte von Haus Wildenrath kennen, bereiteten auf niederschwellige Weise Backkartoffeln zu und servierten sie mit geschüttelter Sahne. Ebenso pressten sie aus Äpfeln Saft oder backten daraus Kuchen. An einem anderen Tag gingen sie in den Wald: Zusammen mit den Konfirmanden aus Randerath bildeten sie inklusive Teams, lernten die Natur auf Erlebnisebene kennen und fertigten aus Naturmaterialien Bilder an.