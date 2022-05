Mama-Farm in Rath-Anhoven : Pony Toffi braucht dringend medizinische Hilfe

Mama-Farm in Rath-Anhoven

Rath-Anhoven Deshalb startet Andrea Becker auf ihrer Mama-Farm am Sonntag eine Spendensammelaktion für das kranke Tier. Es hat einen Tumor im Huf, der behandelt werden muss.

„Dass Toffi schon damals Arthrose hatte, war für mich kein Hindernis“, erzählt die gelernte Tierarzthelferin und Familienpflegerin, die auf dem rund 4000 Quadratmeter großen Areal tiergestützte Therapien anbietet. Sie erklärt: „Wir haben hier eine offene Haltung. Die Tiere sind immer in Bewegung. Da ist Arthrose nicht so schlimm.“ Als Hufschmiedin Maria Boos einen ihrer regelmäßigen Besuche abstattete, um die Pferde mit neuem „Schuhwerk“ auszustatten, bat Andrea Becker sie, sich Toffis rechten Vorderfuß mal genauer anzusehen. Ihr war aufgefallen, dass der Huf anders aussah. „Breiter und wulstig“ – so beschreibt sie die auffällige Deformierung.