Pommes mit Pape Wegberger spenden für Wegberger

Am Ende kam eine Summe zusammen, mit der sowohl der Verein als auch der parteilose Bürgermeisterkandidat nicht ansatzweise gerechnet hatten. Der gesammelte Betrag wurde noch aufgerundet auf stolze 6000 Euro. Diese Summe geht nun zu gleichen Teilen an Organisationen, die Kinder, Jugendliche und Familien in Wegberg unterstützen. Dies sind das Kinderdorf Dalheim, der Neukirchener Erziehungsverein Arsbeck, Famcare Rickelrath und die Wohngemeinschaft Mutter und Kind des SKFM in Klinkum. Für den Verein Wegberg hilft nahmen Heinz Kohlen und Tobias vom Dorp die Spende entgegen: „Wir sind sehr dankbar für diese enorme Summe in Zeiten, in denen es viel Not gibt und wir gerne an vielen Stellen helfen wollen.“ Christian Pape betont: „Daran sieht man, was wir bewegen können, wenn wir es zusammen anpacken.“ Derzeit ist Pape noch einmal mit dem Foodtruck unterwegs – auch bei diesen Terminen wird er um Spenden bitten. Diese kommen dem Verein Sankt Martin hilft zugute.