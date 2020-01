Nächtliche Brände in Wegberg : Feuerwehr lässt Heu kontrolliert abbrennen

In einem Feld an der B 221 bei Arsbeck stand eine 30 Meter lange Strohmiete in Vollbrand. Foto: Feuerwehr Wegberg

Wegberg Zwei Brände beschäftigten die Freiwillige Feuerwehr Wegberg in der Nacht zu Freitag. Sechs Stunden lang dauerte einer der Einsätze.

Bei zwei nächtlichen Bränden ermittelt die Polizei, ob es einen Zusammenhang gibt und Brandstiftung vorliegt. Die Feuerwehr Arsbeck rückte um 0.37 Uhr am Freitag zu einem Feld zwischen B221 und Merbecker Straße aus. Dort stand eine 30 Meter lange Miete an Heuballen in Vollbrand. Sie war laut Feuerwehr nicht mehr zu retten und brannte kontrolliert ab. Der Einsatz für die Löschgruppe Arsbeck war nach der Brandsicherheitswache erst nach sechs Stunden zu Ende. Um 2.08 Uhr rückte die Löschgruppe Wildenrath aus, um an der Jenngesfeldstraße einen Quadratmeter Sperrmüll zu löschen. Das dauerte eine halbe Stunde. Das Kriminalkommissariat in Erkelenz bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit den Bränden in Zusammenhang stehen könnten, sich zu melden: Telefon 02452 9200. TEXT: GALA/ FOTO: FEUERWEHR WEGBERG