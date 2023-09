Unfallverursacher mit schlechtem Gewissen Polizei sucht weißen Ford in Wegberg

(RP) Wohl ein schlechtes Gewissen bekommen hat ein Autofahrer, der am vergangenen Freitag gegen 15.45 Uhr einen Unfall auf der Kreuzherrenstraße in Wegberg verursacht hat. Wie die Polizei mitteilt, hat der 40-Jährige Wegberger auf Höhe der Karmelitergasse ein geparktes Fahrzeug beschädigt, vermutlich einen weißen Ford Kuga. Die Polizei sucht nun dieses Fahrzeug, das im Heckbereich Beschädigungen aufweisen müsste, oder dessen Halter. Hinweise können per Telefon an 02452 9200 oder im Internet auf polizei.nrw gegeben werden.