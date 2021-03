Einsatz in Wegberg : Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss

Wegberg Das war gefährlich: Bei seiner Flucht überquerte der Mann auch die B221 bei Rot zeigender Ampel. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, wie jung der Fahrer war.

Der Fahrer eines silbernen VW Golf mit Geilenkirchener Kennzeichen (GK-) sollte am Samstag, 13. März, gegen 23 Uhr, in Klinkum an der Straße Buschend wegen einer polizeilichen Verkehrskontrolle angehalten werden.

Als er die Beamten bemerkte, flüchtete er in Richtung Arsbeck. Er missachtete laut Polizei die Anhaltezeichen und überquerte die B 221 bei Rotlicht. Die Fahrt erstreckte sich über die Heuchterstraße in Richtung Am Wasserturm und in Dalheim nach rechts auf die Rödgener Straße. An der Bahnunterführung am Waldweg konnten die Beamten den Wagen stoppen.