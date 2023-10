Autoaufbrüche, gestohlene E-Bikes und Gasflaschen Polizei meldet zahlreiche Diebstähle in Wegberg

Zwischen Mittwoch und Samstag wurden derweil mehrere Autos im Stadtgebiet durch unbekannte Täter aufgebrochen. Am Grenzlandring in Beeck erbeuteten die Täter eine Geldbörse mit persönlichen Dokumenten sowie einen Schlüssel aus einem parkenden Auto. Am Heidekamp schlugen die Täter die Seitenscheibe eines Autos ein und erbeuteten Bargeld sowie eine Sonnenbrille. Ein weiteres Fahrzeug wurde auf dem Farnweg in Beeckerheide aufgebrochen. Hier schlugen die Täter die Seitenscheibe ein und stahlen eine Handtasche inklusive Inhalt. Eine ähnliche Tat ereignete sich auch am Donnerstag zwischen 13.55 und 14.05 Uhr auf der Gottfried-Plauen-Straße in Klinkum. Unbekannte Täter brachen ein Auto auf und erbeuteten eine Handtasche. In ihr befand sich unter anderem Geld, ein Schlüssel, Bankkarten und weitere persönliche Dokumente. Auch hier schlugen die Täter die Seitenscheibe ein.