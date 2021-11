Einsätze in Wegberg, Erkelenz und Hückelhoven : Polizei meldet mehrere Einbrüche

Die Polizei war jetzt bei mehreren Einbrüchen und Diebstählen gefordert (Symbolbild). Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Erkelenzer Land Einbrüche in mehrere Häuser sowie Diebstähle meldet jetzt die Polizei. Ein Diebstahl war besonders dreist: Während eine junge Frau aus Wassenberg ihr Auto reinigte, wurde ihr das Portemonnaie gestohlen.

Geldbörse aus Auto verschwunden Während eine 21-jährige Frau aus Wassenberg am Mittwoch, 24. November, gegen 14 Uhr, auf dem Gelände einer Waschstraße am Siemensweg ihr Fahrzeug reinigte, stahlen ihr zwei bisher unbekannte Täter ihre Geldbörse aus ihrer Handtasche. Das Portemonnaie wurde kurz darauf nahe des Tatortes wieder aufgefunden. Es fehlte allerdings das Bargeld. Laut Beschreibung handelte es sich bei einem der Männer um einen etwa 1,80 Meter großen und 20 bis 30 Jahre alten Mann süd/-osteuropäischen Aussehens. Er hatte schwarze Haare, einen schwarzen Bart und war dunkel gekleidet. Der zweite Mann war ebenfalls 20 bis 30 Jahre alt, zirka 1,70 bis 1,80 Meter groß und hatte laut Beschreibung ein nord-/afrikanisches Erscheinungsbild. Er trug einen weißen Kapuzenpullover und war darüber hinaus dunkel gekleidet. Weitere Hinweise zu den Tätern nimmt das Kriminalkommissariat in Erkelenz unter Telefon 02452 920 0 entgegen. Alternativ können Hinweise über das Online-Portal der Polizei eingereicht werden, https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Täter brechen Terrassentüre auf An der Besenbinderstraße in Arsbeck drangen Einbrecher in ein Einfamilienhaus ein, indem sie eine Terrassentüre aufhebelten. Die Tat ereignete sich Mittwoch, 24. November, zwischen 6.15 und 19.30 Uhr. Sie durchsuchten die Räume. Ob etwas gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht fest. In Dalheim gelangten Unbekannte an der Matthias-Claudius-Straße in ein Haus, indem sie die Scheibe einer Terrassentür einschlugen. Sie stahlen nach ersten Erkenntnissen der Polizei Schmuck. Die Tatzeit lag ihr zufolge am Mittwoch, 24. November, zwischen 17.10 Uhr und 22 Uhr.

Einbrecher fliehen mit Parfum Unbekannte Täter gelangten am Mittwoch, 24. November, zwischen 17.45 und 19.15 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Alte Römerstraße in Erkelenz-Gerderath, indem sie eine Terrassentür aufhebelten. Sie durchsuchten die Schränke und stahlen einen Kaffeevollautomaten, ein Laptop, Schmuck und Parfum.

Unbekannte stehlen Geldbörse aus Fahrzeug Aus einem Wagen, der an der Graf-von-Galen-Straße in Hückelhoven-Baal abgestellt war, haben Diebe zwischen Dienstag, 19.30 Uhr, und Mittwoch, 15 Uhr, eine Geldbörse gestohlen.