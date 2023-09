Polizei sucht Zeugen Mann entblößt sich vor Frau in Wegberg

Eine Frau ging am Mittwoch, 27. September, 18.45 Uhr, einen Fußweg zwischen der Freiheider Straße und dem Heidekamp entlang. Auf einem weiteren Fußweg, der vom Feldrain in Richtung des von der Wegbergerin genutzten Wegs führt, fiel ihr ein Mann auf. Als sie die Einmündung zum Weg, auf dem sich der Mann befand, passiert hatte, bemerkte sie, dass er ihr folgte und sie in einer ihr unbekannten Sprache ansprach. Er hatte sich entblößt und hielt sein Geschlechtsteil in der Hand. Nachdem die Frau ihn anschrie, flüchtete er in unbekannte Richtung. Er war etwa 20 Jahre alt, rund 1,80 Meter groß und schlank. Er trug einen dunklen Dreitagebart, hatte kurze schwarze Haare und einen dunklen Teint. Bekleidet war er mit einer kurzen schwarzen Hose und einem kurzärmligen Shirt. Die Polizei sucht Zeugen, Telefon 02452 9200.