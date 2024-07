Poke Planet in Wegberg Ein Turnier für die ganze Familie

Wer einmal in die Welt der kleinen Wesen hineinschnuppern möchte, der hat in Wegberg also von nun an die Chance dazu. Der nächste Sammlertag steht am 17. August an, aber auch zu den normalen Öffnungszeiten nimmt sich Benedikt Wolters immer die Zeit, um den Kundinnen und Kunden seine Expertise mit an die Hand zu geben – es ist eine kleine Zeitreise zurück in die 1990er- und 2000er-Jahre, auf die man sich bei einem Besuch im Wegberger Poke Planet begibt.