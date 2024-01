Bürgermeisterwahl in Wegberg So war die Podiumsdiskussion der Kandidaten im MKG

Apropos finanzierbar: Wie wollen die Kandidaten das Haushaltsloch schließen, fragte Moderator Linus Kyrieleis. Sowohl Marcus Johnen als auch Christian Pape sind darauf bedacht, dass der Haushalt nicht in eine Schieflage gerät. Während Pape in Neubaugebieten, neuen Bürgern und somit mehr Grundsteuer sowie in mehr Industrie für mehr Gewerbesteuer einen Lösungsansatz sieht, um die Einnahmen zu erhöhen, ohne die Bürger mehr zu belasten, betrachtet Johnen das kritisch: „Es wurden in den vergangenen Jahren viele Neubaugebiete entwickelt, Wegberg ist damit am Limit. Zögen noch mehr Menschen zu, drohen Engpässe in vielen Bereichen wie Kindergärten und Schulen“, warnte er. Einig sind sie sich in einem Punkt: Es müssen mehr Fördergelder generiert werden. Sabrina Walleiser geht das Thema naiv an: „Wenn mein Sohn eine Playstation kaufen möchte, kann er das nur, wenn er genügend Geld dafür hat. Wir können nur das ausgeben, was wir auch haben – das gilt auch für Wegberg.“ Die Rückfrage von Lisa Bouzid, ob Walleiser eine Sparpolitik befürworten würde, blieb unbeantwortet.