Standort am Friedhof in Wegberg Pläne für ein Krematorium sind auf dem Weg

Die in den vergangenen Jahrzehnten stark gestiegene Zahl der platzsparenden Urnenbestattungen auch in Wegberg macht es möglich: Die Mühlenstadt kann eine ursprünglich zur Friedhofserweiterung vorgesehene Fläche von rund 6500 Quadratmetern zum Bau eines Krematoriums nutzen. Planungsrecht und den Auftrag an die Verwaltung zu Verhandlungen mit Investoren dazu gab der Stadtrat in jüngster Sitzung auf den Weg. Nur die Grünen stimmten dagegen. Wegberg wäre mit der Umsetzung der Investitionspläne im Kreis Heinsberg und darüber hinaus die einzige Stadt mit einer Einäscherungsanlage.