Abholzungen in Wegberg : Pilzbefall: Bäume müssen gefällt werden

Schäden am Gehweg Drei Bäume wurden in den vergangenen Tagen auch an der Freiheider Straße im Wegberger Stadtzentrum gefällt. Das Wurzelwerk der Bäume hatte wiederholt den Gehweg und die Fahrbahn beschädigt, erklärt Baudezernent Frank Thies. Dadurch sahen sich die Mitarbeiter der Stadtverwaltung gezwungen, die drei betroffenen Bäume, die über 40 Jahre alt waren, fällen zu lassen.