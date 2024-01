Testzüge aus London in Wildenrath Neue Piccadilly-Line wird getestet

Die neuen Züge für die Piccadilly Line werden von Siemens Mobility in Europa ausgiebig getestet, sowohl auf der Teststrecke als auch in der Klimakammer. Der erste neu gebaute, hochmoderne Testzug für die Piccadilly Line von Transport for London (TfL) befindet sich derzeit im Test- und Validierungszentrum in Wegberg-Wildenrath, wo er auf der Teststrecke bei dynamischen Tests auf Herz und Nieren geprüft wird, um die Beschleunigungs- und Bremsfunktionen zu demonstrieren sowie Geräusch- und Vibrationsprüfungen zu absolvieren.