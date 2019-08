Pianistin Sohyun Park in Wegberg-Beeck : Eine Offenbarung am Flügel

Beeck Die junge Pianistin Sohyun Park gestaltete im Vincentiushaus das siebte Meisterkurskonzert des Kulturförderkreises Opus 512.

Wie sehr sich ihre harte Arbeit und hochkarätige Ausbildung in Kombination mit ihrem musikalischen Talent bezahlt machen, wurde schon innerhalb der ersten Takte offenbar. Nach einer Einführung in die Stücke durch den Aachener Pianisten und Kulturmanager Florian Koltun nahm Sohyun Park ihr Publikum in der ersten Hälfte des Konzertabends zunächst mit auf eine musikalische Reise in das impressionistisch geprägte Frankreich. Sie begann mit den Préludes 10, 11 und 12 aus der Feder von Claude Debussy, gefolgt von „Zwei Zwischenspiele“ von Stephen Goss. Als krönenden Abschluss vor der Pause präsentierte sie einen Auszug aus Debussys „Images“. Selbst die schwierigsten Passagen meisterte sie mit bestechender Eleganz und bewies dabei nicht nur ihr feines Gespür für dynamische Wendungen, sie vermochte es auch, ihr fließendes Spiel mit Emotionen und Geschichten zu füllen. In der zweiten Hälfte brillierte Park mit ihrer Interpretation von Sergei Prokofjews Ballettmusik „Romeo und Julia“ sowie der „Carmen Fantasy“ von Ferruccio Busoni, die technisch anspruchsvoll mit den musikalischen Motiven aus Bizets bekannter Oper spielt.

Sohyun Park begann ihren Klavierunterricht im Alter von neun Jahren. Mit dreizehn wurde sie an dem renommierten Internat Chethams School of Music in Manchester aufgenommen. Nach ihrem Abschluss lebte und studierte sie in London mit einem Stipendium am Royal College of Music, wo sie sowohl Bachelor als auch Master mit Auszeichnung ablegte. Sie gewann bereits Preise bei prestigeträchtigen Musikwettbewerben und nahm an europäischen Klassikfestivals wie dem Oxford Music Festival teil, bei dem sie 2016 den ersten Preis erhielt. Sie wird in diesem und im nächsten Jahr Konzerte mit dem Budapest Danube Symphony Orchestra und dem United Kingdom Symphony Orchestra geben – der gefühlvolle Erzählstil ihrer virtuosen Darbietungen wird sicher dafür sorgen, dass sie zukünftig auch darüber hinaus in den großen internationalen Konzertsälen bezaubern wird.