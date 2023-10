Tag der offenen Tür in Wegberg Physio-Praxis „Hand in Hand“ vergrößert sich

Anfang des Jahres 2021 haben sich Baptist Polman und seine Frau Alicia Vandenbergen mit ihrer Physiotherapie-Praxis in Wegberg einen Traum erfüllt – und die Praxis „Hand in Hand“ eröffnet. Das war zu einer Zeit, als das öffentliche Leben in Teilen heruntergefahren war, als Kontaktbeschränkungen wegen des Coronavirus herrschten, Gastronomiebetriebe geschlossen hatten und kulturelle Veranstaltungen abgesagt wurden. Auch Fitnessstudios mussten damals geschlossen bleiben, die Praxis von Baptist Polman und Alicia Vandenbergen durfte öffnen, weil sie auch Geräte haben, die für therapeutische und medizinische Einrichtungen zertifiziert sind. Trainieren war zu der Zeit also nur auf Rezept möglich.