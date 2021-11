Photolvoltaik-Anlage auf ehemaliger Mülldeponie in Wegberg geplant : Sonne soll Strom für Klärwerk liefern

Wegberg Die Stadtverwaltung plant, eine Photovoltaikanlage (PVA) zu errichten. Das dafür verfügbare Gebiet mit einer Fläche von 16.000 Quadratmetern befindet sich östlich der Kläranlage im Eckbereich Grenzlandring / Feltenbergweg.

Auch die Bezirksregierung Köln hat nach Angaben der Verwaltung keine „raumordnerischen Bedenken“ geäußert. Von der Anlage dürfe allerdings keine Blendwirkung ausgehen. Darauf weist die untere Immissionsschutzbehörde hin. Die untere Naturschutzbehörde macht in einer Stellungnahme deutlich, dass die Module der PVA den ökologischen Wert der Flächen reduzieren würden. Der vorwiegend aus Sträuchern bestehende Bewuchs der Grünlandfläche, die sich in einem Landschaftsschutzgebiet befindet, müsse in den Randbereichen erhalten bleiben. Die Lage neben der Kläranlage und die günstige Anbindung an die elektrische Infrastruktur sowie die geringe optische Wahrnehmbarkeit der PVA lassen aus Sicht der unteren Naturschutzbehörde eine Ausweisung als Sondergebietsfläche für Photovoltaik zu.