Pfingstturnier in Wegberg​: Wenn Mensch und Hund zum Team werden​

Wegberg Der DVG Wegberg lädt an Pfingsten zu einem Hundeturnier ein. Die Vorsitzende erklärt, worauf es dabei ankommt. Im Fokus des Vereins stehen auch Menschen mit Behinderung.

Das Turnier erstreckt sich über einen Zeitraum von zwei Tagen. Der erste Starttermin ist am 4. Juni und der zweite am 5. Juni. Für letzteren Starttermin ist allerdings das Starterlimit von 60 Anmeldungen bereits ausgereizt. Für den 4. Juni kann man sich noch anmelden. Die Startgebühr beträgt 15 Euro. Die Starterklassen umfassen Beginner Level eins, zwei und drei sowie eine Seniorenklasse. Obwohl der Verein, der ehrenamtlich betrieben wird, Mitglied im Deutschen Verband der Gebrauchshundsportvereine ist, ist es dem Verein ausdrücklich wichtig, dass alle Hunderassen und jegliches Alter von Tier und Mensch herzlich willkommen sind.

Außerdem muss man kein Mitglied im Verein sein, um sich für die Prüfung anmelden zu dürfen. „Wir hatten letztes Jahr vierzigjähriges Jubiläum und da ist dann der Gedanke entstanden, das nochmal zu machen. Jetzt machen wir es größer, also über zwei Tage“, berichtet die erste Vereinsvorsitzende Dorothee Obst und freut sich auf das bevorstehende Event. Dazu habe sich das letzte Turnier gut rumgesprochen. In diesem Jahr kämen Menschen mit ihren Hunden aus ganz Deutschland, um an dem Turnier des Vereins teilzunehmen, berichtet Dorothee Obst. So kommen Teilnehmer aus Schleswig-Holstein, dem Ahrtal oder Stuttgart bis in die Mühlenstadt.