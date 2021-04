Wegen Corona : Beecker Pfingstkirmes fällt auch in diesem Jahr aus

Die letzte Parade auf dem Beecker Kirchplatz fand 2019 statt. Die Bruderschaft hofft, 2022 wieder feiern zu können. Foto: Ruth Klapproth

Wegberg Zum zweiten Mal in Folge kann in Beeck nicht gefeiert werden. Das „wird aber nicht an den Grundwerten unserer Bruderschaft rütteln“, sagt der Brudermeister. Eine Heilige Messe ist dennoch geplant.

Die St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Beeck muss wie schon 2020 auch in diesem Jahr die Krönungsmesse und die Pfingstkirmes absagen. Das teilte die Bruderschaft ihren Mitgliedern nun in einem Schreiben mit. Grund für die Absage sind die anhaltende Corona-Pandemie sowie die Auswirkungen der Schutzverordnung und des Infektionsschutzgesetzes. Nach Paragraf 13 Absatz 3 der Corona-Schutzverordnung sind Schützenfeste und ähnliche Veranstaltungen mindestens bis zum 31. Mai untersagt. Die Kirmes in Wegberg-Beeck war ursprünglich für das Pfingstwochenende Samstag, 22., bis Montag, 24. Mai geplant.