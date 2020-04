Interview mit Wegbergs Pfarrer Tran und Designer Michael Körner : „Der Pfarrbrief ist die Visitenkarte der Pfarrei“

Wegberg 2013 wurde die Fusion zur Pfarrei St. Martin besiegelt. Kurz danach erschien der erste von inzwischen 75 gemeinsamen Pfarrbriefen.

Pfarrer Tran Der Pfarrbrief war ein Zeichen des Aufbruchs und ist mittlerweile wie eine Visitenkarte unserer Pfarrei. Der Pfarrbrief bringt das ins Bild, was wir alle auf einer neuen, größeren Ebene lernen müssen, nämlich Kooperation. Vielfalt in der Einheit – Einheit in der Vielfalt - wir sind eine Pfarrei mit vielen Facetten, vielen Gemeinsamkeiten und Besonderheiten in den einzelnen Gemeinden. Jede einzelne Ausgabe entsteht nur mit unermüdlicher Zusammenarbeit aller, die Informationen zusammentragen und einer Redaktion, die die vielen Einzelartikel und Informationen in unterschiedlichen Formaten bündelt und layoutet. Um es in ein Bild zu bringen: Aus einer losen Sammlung von Blumen einen schönen Strauß zu binden und das Ganze in professionelles und frisches Layout mit Wiedererkennungswert zu verpacken.